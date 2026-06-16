Detienen a un Policía de Bahamas y a otro hombre por presunta extorsión a un turista

"Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Denuncias y Corrupción, se ha detenido a una agente de policía de 23 años y a un hombre de 27", detalló la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, después de que un ciudadano de Estados Unidos denunciara un supuesto intento de extorsión económica.

El querellante indicó ante el Departamento de Investigación Criminal bahameño que los dos hombres le exigieron cientos de dólares para evitar que se le procesara, luego de haber sido presuntamente sorprendido con marihuana a bordo de un crucero de Royal Caribbean.

"La Real Fuerza de Policía de las Bahamas desea asegurar a la ciudadanía que este asunto se ha investigado de forma exhaustiva, justa e imparcial. La policía mantiene una política de tolerancia cero ante las conductas delictivas y los comportamientos poco éticos, incluidas la extorsión y cualquier acción que infrinja las leyes de Bahamas", recalcaron las autoridades bahameñas.

En este sentido, la Real Fuerza de Policía de Bahamas aseguró que este asunto será investigado de forma "exhaustiva, justa e imparcial".

"Cualquier conducta que socave la confianza pública o desacredite a la organización será abordada con firmeza y de conformidad con la ley", afirmó la Uniformada.