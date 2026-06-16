EEUU imputa a 15 personas por "obstaculizar" labores de agentes de inmigración en Minesota

La acusación, que fue presentada por el fiscal Daniel Rosen, señala a los individuos de pertenecer a 'Antifa', un movimiento de ideología de izquierda que el Gobierno de Donald Trump ha buscado presentar como un grupo organizado.

Doce de los acusados fueron arrestados en la mañana de hoy, uno ya estaba en custodia de las autoridades por otros cargos y los otros dos restantes siguen prófugos, según indicaron las autoridades durante una rueda de prensa en Mineapolis.

"Los cargos y arrestos anunciados hoy reflejan un amplio esfuerzo federal para hacer frente a conductas organizadas al margen de la ley que buscan obstaculizar la aplicación de la legislación federal, poner en riesgo a las fuerzas del orden y, lo que es más importante, poner en peligro a las mismas comunidades que estos acusados afirman falsamente estar protegiendo", indicó Rosen durante la rueda de prensa.

El fiscal añadió además que los individuos "están siendo acusados no por lo que dijeron sino por lo que hicieron".

El documento detalla la imputación de cargos a estas 15 personas por "conspiración" para obstaculizar o herir a agentes del gobierno, además de otros cargos específicos a algunos de ello como agresión, uso de armas, acoso y destrucción de la propiedad gubernamental.

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El Gobierno alega que los acusados pertenecían a un grupo "militante" llamado Direct Action Minnesota (Acción Directa Minnesota) "dedicado y comprometido con la acción directa contra las leyes federales" y las normas migratorias, a través de "tácticas disruptivas (...) para desafiar, bloquear o impedir por la fuerza las redadas migratorias, detenciones y deportaciones".

La acusación detalla las "tácticas" que los acusados usaban para "obstaculizar" las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en su ciudad, como por ejemplo instalando barricadas en algunas calles, manteniendo a los agentes de migración bajo vigilancia y compartiendo información sobre dónde estaban en grupos de la plataforma de mensajes encriptados Signal.

Durante la llamada operación 'Metro Surge', que comenzó a finales del 2025 y se prolongó hasta los primeros meses del 2026, el Gobierno de Donald Trump desplegó cientos de agentes de ICE en Mineapolis, lo que provocó fuertes enfrentamientos con la población civil e incluso llevó a la muerte de dos personas, Renee Good y Alex Pretti, a manos de funcionarios del Gobierno.

El pasado mes de septiembre, Trump firmó un decreto presidencial señalado a 'Antifa' como una "organización terrorista", sin embargo, no está claro cómo podrá aplicarse este decreto, ya que no existe una ley de terrorismo doméstico en EE.UU. que permita designar a un grupo como tal.

Y es que, 'Antifa' no es una organización formal y estructurada, pese a que el Gobierno la ha señalado como tal, según aseveran organismos especializados en discurso de odio como Southern Poverty Law Center (SPLC, en inglés).

El Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., un instituto no partidista de la Biblioteca del Congreso, señala que Antifa es un movimiento "descentralizado, formado por grupos independientes y personas afines" con principios que pueden "reflejar ideas del anarquismo, el socialismo o el comunismo".

En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, aseguró incluso que se trata de una "ideología" y no de un grupo organizado.

En marzo de este año, la Justicia estadounidense condenó en Texas a 8 personas por brindar apoyo al terrorismo, tras el primer juicio contra 'Antifa' en el país.

Los acusados también estuvieron relacionados con protestas en oposición a las políticas migratorias del Gobierno Trump. En su caso, la acusación provino de una manifestación a las afueras de un centro de ICE en la ciudad Alvarado, Texas, que escaló a un tiroteo en el que un oficial de policía terminó herido.