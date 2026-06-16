El brent cae 5 %, por debajo de 79 dólares, por optimismo sobre acuerdo EEUU-Irán y Ormuz

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 5,06 % -o 4,21 dólares-, hasta los 78,96 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 83,17 dólares.

En lo poco que llevamos de semana, el brent ya ha acumulado una bajada superior al 9,5 % situándose en sus niveles más bajos de los últimos tres meses, debido al sentimiento bajista que predomina en el mercado tras la relajación de las tensiones bélicas en Oriente Medio, a la espera de que Estados Unidos e Irán ratifiquen formalmente su tregua este viernes en Suiza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró tras anunciar el acuerdo que a partir de este viernes el estrecho de Ormuz estará "totalmente abierto" y "sin peaje" y agregó: "Buques del mundo, ¡arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!"

Una coalición internacional de países liderada por Reino Unido y Francia llevará a cabo las labores de desminado de Ormuz, a la espera de recibir luz verde de Irán y Omán, con el objetivo de retomar el tráfico con normalidad y las mayores garantías en el paso estratégico lo antes posible.

Además de la apertura de Ormuz, los inversores prevén que la firma de este primer memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, también favorezca el levantamiento paulatino de las sanciones impuestas a Irán, que incluyen entre otras un embargo petrolero.