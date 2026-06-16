El déficit de gasolina por los ataques ucranianos llega hasta el Extremo Oriente ruso

"Se han restringido las ventas de combustible en seis estaciones para garantizar el repostaje ininterrumpido de vehículos de emergencia: del Ministerio de Situaciones de Emergencia, ambulancias, bomberos, etc", comunicó el gobernador en su canal de Telegram.

Aunque Demeshin alude a que la causa es el "mantenimiento anual" de las refinerías que abastecen las estaciones de servicio, el hecho tiene lugar en medio de masivas restricciones de la venta de combustible en el país, especialmente el sur, pero también grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo.

"Comprendo la preocupación de los residentes. Pero les aseguro que estamos monitoreando la situación del combustible las 24 horas del día y reponiendo nuestras reservas", aseguró Demeshin.

Según las autoridades, la falta de suministro afecta únicamente a las pequeñas cadenas de gasolineras, y "las grandes no presentan problemas".

El lunes el diario Kommersant informó de que el Gobierno ruso prorrogó el permiso a las refinerías rusas para comercializar gasolina y gasóleo de peor calidad ante la falta de suministro con la intención de estabilizar el mercado del combustible.

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La falta de abastecimiento es consecuencia de los constantes ataques ucranianos contra refinerías y depósitos de petróleo a lo largo de toda Rusia, pero también contra la red logística dificultando el transporte de mercancía.