El euro sube tras la mejora de la confianza inversora en Alemania, pero cae después

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1599 dólares, frente a los 1,1606 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1594 dólares.

El índice de confianza inversora del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) mejoró en junio 20,7 puntos, hasta 10,5 puntos.

"El índice de confianza inversora ZEW vuelve al terreno positivo", por primera vez desde febrero, destacó el presidente del ZEW, Achim Wambach.

El índice de confianza inversora se situaba en 58,3 puntos en febrero pero en marzo y abril colapsó debido a la guerra en Irán y el encarecimiento de la energía.

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Las expectativas de los expertos en los mercados financieros en la evolución de la economía de la zona del euro también mejoraron notablemente en junio, hasta 9,5 puntos, desde los -9,1 puntos de mayo.

No obstante, la valoración de la situación actual de Alemania y de la zona del euro bajó.

El euro superó el nivel de los 1,16 dólares tras la publicación de la mejora de la confianza inversora en Alemania y la eurozona pero después volvió a caer por debajo de ese nivel.

La subida del euro frente al dólar será probablemente contenida ya que el diferencial de tasas de interés favorece a EEUU, según el Banco Nacional de Canadá (NBC).

Los mercados esperan a conocer más detalles del acuerdo de paz entre EEUU e Irán y las decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés.

Los analistas prevén que la Fed mantendrá los tipos de interés de referencia en la banda entre el 3,5 y 3,75 %.

El BCE subió la semana pasada los tipos de interés a los depósitos de los bancos en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1575 y 1,1613 dólares.