El Gobierno de China niega haber entrenado a militares rusos para combatir en Ucrania

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian afirmó en una rueda de prensa rutinaria que esas acusaciones no tienen base en los hechos y que son "puramente calumnias".

Kallas había declarado este lunes que la Unión Europea (UE) ha "verificado informes que indican que el Ejército chino ha estado entrenando a personal militar ruso para combatir en Ucrania", y que los Veintisiete están "analizando las implicaciones" que tiene ese hecho.

En una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores en Luxemburgo, la jefa de la diplomacia europea señaló que Pekín "sigue siendo un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania", razón por la cual el bloque europeo decidió además sancionar a varias empresas del país asiático.

Se trata de las empresas Shenzhen Minghuaxin y Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, uno de los mayores fabricantes y distribuidores de aditivos lubricantes con sede en China, en ambos casos por su apoyo al complejo militar e industrial de Rusia.