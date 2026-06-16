El Kremlin no recibió invitación oficial para una reunión entre Zelenski y Putin en el G7

"Por supuesto que no", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, en respuesta a si habían recibido una invitación oficial de Kiev.

Peskov aclaró inmediatamente que entre Moscú y Kiev "no existen canales oficiales".

Según el Kremlin, si Zelenski "está dispuesto a hablar con responsabilidad y seriedad, y el régimen de Kiev sabe perfectamente a qué nos referimos, siempre puede venir a Moscú".

El presidente ucraniano anunció el lunes haber propuesto a Putin una reunión con ocasión de la cumbre del G7, que tiene lugar estos días en Francia.

"Hemos transmitido el mensaje de que estamos dispuestos a reunirnos con Putin durante la cumbre del G7, ya que (Donald) Trump y (Emmanuel) Macron estarán presentes, es decir, los europeos y Estados Unidos. Creo que es una buena oportunidad para reunirnos todos", señaló Zelenski.

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Según el mandatario, "Europa y Estados Unidos estuvieron de acuerdo, pero Rusia demostró una vez más que no está dispuesta a dialogar".

La prensa ucraniana informó que Kiev transmitió la propuesta a Moscú a través de varios canales intermediarios, diplomáticos y servicios de inteligencia.

El Kremlin también admitió hoy que Putin conversó el domingo con el líder estadounidense, Donald Trump, sobre la pronta llegada de la delegación de EE.UU. a Rusia, pero no acordaron fechas concretas.

La parte rusa espera que sea posible confirmar un encuentro tras la próxima firma en Suiza de un acuerdo entre Washington y Teherán para detener el actual conflicto en Irán.