El Nikkei rompe la barrera de los 70.000 puntos tras la subida de tipos del BoJ

Alrededor de las 12:45 hora local (03:45 GMT) el índice sumó 696,81 puntos, hasta ubicarse brevemente en 70.014,31 enteros, antes de recortar ligeramente las ganancias y volver al terreno de las 69.000 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también registró un ligero avance, hasta los 4.008,81 puntos, antes de revertir a una tendencia bajista.

El récord del Nikkei llegó tras el anuncio de la decisión del BoJ de subir hasta el 1 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, su nivel más alto desde 1995, al término de su reunión sobre política monetaria del mes de junio.

La subida, que responde al alza de precios generado por la guerra en Oriente Medio y confirma los planes del organismo de normalizar su política monetaria tras décadas de deflación, fue acogida con alivio por los inversores, ya que se ajustó a las expectativas del mercado, según detalla el medio económico Nikkei.

En el parqué tokiota, crecían empresas del sector de los semiconductores como Advantest (5,8 %) o Kioxia (6,4 %).

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Sin embargo, caían los fabricantes de automóviles, como Toyota (-2,3 %), y la banca.

Además, el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank perdía un 0,4 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejaba un 1,9 %.