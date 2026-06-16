El nuevo año musulmán comienza mañana en Marruecos, un día más tarde que en otros países

Otros países, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto o Turquía celebran este martes 16 de junio el comienzo del nuevo año musulmán.

En cambio, en Marruecos será el miércoles cuando comience el mes de moharram, que es día festivo en el país magrebí, según anunció la pasada noche el Ministerio de Asuntos Islámicos marroquí, después de que ninguno de los oteadores marroquíes destinados para la tarea haya visualizado la luna creciente.

La era musulmana empezó el año 622 después de Cristo, cuando Mahoma huyó de su ciudad natal, La Meca, donde trece años antes había comenzado a predicar la nueva fe, y se refugió en la Medina (conocida en aquella época con el nombre de Yatrib).

Aunque el calendario islámico conserva una importante función religiosa en los países de mayoría musulmana, la mayor parte de las actividades administrativas, económicas y comerciales se desarrollan conforme al calendario gregoriano.

A diferencia del gregoriano, el calendario islámico no se basa exclusivamente en cálculos matemáticos, sino en la observación del creciente lunar, apoyada en muchos países por telescopios y cálculos astronómicos.

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Por ello, los meses pueden tener 29 o 30 días, lo que a menudo da lugar a discrepancias sobre el inicio y el final de los meses entre distintos países musulmanes e incluso entre comunidades suníes y chiíes.

Para vislumbrar la luna, Marruecos usa el método más rigorista: el ojo humano, sin artilugios que ayuden a la vista como en otros países.

El año de la Hégira (que significa emigración) consta de doce meses y el de moharram adquiere mayor importancia para los musulmanes chiíes, ya que cada año decenas de miles de fieles salen varios días a las calles de ciudades de Irán o Irak para expresar su dolor por la muerte del tercer imán chií Hosein.