El presidente taiwanés insiste en subir el gasto militar tras los recortes del Parlamento

"Frente al drástico recorte del presupuesto especial de Defensa, no nos rendiremos: propondremos otra ley especial o, mediante un presupuesto adicional y el aumento del presupuesto ordinario anual, entre otras vías, apoyaremos a las Fuerzas Armadas", afirmó el mandatario desde una base militar en Nuevo Taipéi.

"Garantizaremos que el equipamiento y las obras de defensa avancen sin contratiempos y materializaremos el objetivo de la autosuficiencia en defensa", agregó.

Considerado un "independentista" y un "alborotador" por las autoridades de Pekín, Lai subrayó que, ante los "rápidos cambios de la situación regional", el Ejército taiwanés debe "seguir perfeccionando" su entrenamiento, aprovechar la tecnología y reforzar su capacidad de "combate asimétrico".

El mandatario también visitó estaciones de radar en el norte de la isla que vigilan los movimientos del Ejército chino.

"Allí pude ver cómo nuestros hermanos y hermanas de las Fuerzas Armadas vigilan las 24 horas la actividad aérea y se encargan de la identificación de objetivos en las aguas del norte y de la transmisión de información, ofreciendo así el apoyo más inmediato y preciso para el conjunto de la respuesta defensiva", manifestó.

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Estas declaraciones se producen después de que el Legislativo aprobara el pasado 8 de mayo un presupuesto especial de Defensa de 780.000 millones de dólares taiwaneses (unos 24.700 millones de dólares), destinado a financiar adquisiciones de armas procedentes de Estados Unidos.

Esta cantidad, refrendada por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), supone menos de dos tercios de la propuesta inicialmente por el Ejecutivo, que presentó a finales del año pasado un proyecto de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.600 millones de dólares).

El plan inicial no sólo incluía financiación para compras de armas estadounidenses, sino que también buscaba estimular el desarrollo de la industria local de defensa, especialmente en materia de producción de drones.

Según el Gobierno, limitar el presupuesto a 780.000 millones de dólares taiwaneses podría generar "brechas en las capacidades de combate", en un contexto de crecientes tensiones con China, que considera la isla de Taiwán "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.