Embajador de EEUU en México reporta entrega de 313 personas buscadas por justicia mexicana

Johnson mencionó la cifra, al informar en un mensaje en X de la detención de un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual.

"Durante la Administración del Presidente Trump, los Estados Unidos han transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos", señaló.

No obstante, Johnson no dio detalles sobre las 313 personas transferidas ni precisó bajo qué mecanismos fueron entregadas a las autoridades mexicanas.

El segundo mandato de Trump inició en enero de 2025, momento desde el cual ha aumentado la presión sobre el gobierno mexicano para endurecer la lucha contra el narcotráfico.

El diplomático agregó que esta detención realizada por la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande "representa un ejemplo más de la sólida cooperación" binacional que impulsan el presidente Trump y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La declaración se produjo días después de que la Embajada de Estados Unidos anunciara una "nueva era" de cooperación en seguridad tras una reunión entre representantes de 15 agencias estadounidenses y autoridades mexicanas.

En las últimas semanas, Johnson también ha destacado reiteradamente la coordinación bilateral en temas como la lucha contra el narcotráfico, seguridad fronteriza e intercambio de información.

Entre los casos recientes, en sentido inverso, México trasladó en enero pasado a Estados Unidos a 37 presos requeridos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.