España destina 29 millones de euros a la asistencia técnica de la Cumbre Iberoamericana

La asistencia técnica se prestará a la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo para la contratación de los servicios y suministros principales que resulten precisos para la preparación y organización de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, prevista los días 4 y 5 de noviembre.

Esta cumbre se configura como el principal instrumento de cooperación internacional entre los países de la comunidad iberoamericana al reunir con periodicidad bienal a 22 Estados de América Latina y Europa de habla hispana y portuguesa, recuerda el Ejecutivo en un comunicado.

Asimismo, resalta que esta cita conlleva un amplio despliegue logístico y operativo y supone un evento de gran importancia para la imagen y los intereses de España.