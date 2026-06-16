Estafan 25 millones de euros a un finlandés a través de falsa empresa digital de inversión

Según explicó la Policía en un comunicado, la investigación preliminar se inició en mayo, después de que la víctima presentara una denuncia, aunque los presuntos delitos se cometieron unos meses antes.

La víctima, un ciudadano finlandés, fue contactada a través de las redes sociales por una persona que se hacía pasar por representante de una supuesta empresa de inversión en línea, quien le convenció para que creara una cuenta en esa empresa.

Tras haber sido engañado, transfirió algunos fondos a la plataforma de inversión y constató que esta funcionaba como cualquier otro servicio digital de inversión, según la Policía.

Al no percibir ninguna anomalía, la víctima se confió y empezó a invertir cantidades cada vez mayores en dicha plataforma, hasta que un día ya no pudo acceder a su cuenta ni comunicarse con el representante de la falsa empresa de inversión.

Según la Policía, la persona estafada perdió alrededor de 25 millones de euros, por lo que sería la estafa de este tipo de más cuantía de la historia del país nórdico.

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"Este lamentable caso ilustra muy bien la necesidad de actuar con mucha cautela en las operaciones de inversión por internet", afirmó en el comunicado el jefe de la unidad de delitos informáticos de la Policía finlandesa, Sakari Tuominen.

La Policía sospecha que la plataforma fue creada específicamente para cometer fraudes por ciberdelincuentes internacionales, por lo que ha pedido la colaboración de las autoridades policiales de otros países.

"Los delitos de fraude se están diversificando y adquiriendo un carácter cada vez más internacional. Los avances tecnológicos han introducido en el mercado herramientas que facilitan los fraudes a través de redes informáticas, lo que ha simplificado la comisión de estos delitos y ha ampliado su alcance", señaló la Policía en el comunicado.