Extensa investigación del Times apunta a que un deprimido Epstein se privó de la vida

"Nuestra investigación demuestra que Epstein mostró un patrón de comportamiento claro en las semanas previas a su muerte, lo que sugiere su intención de suicidarse", de 'decir adiós' a su manera", indica el diario.

Destaca que los escritos de sus últimos días revelaban "un estado mental deteriorado" contrario a la imagen optimista que proyectaba ante los psicólogos de la cárcel, incluyendo otra nota en la que insinuaba su intención de quitarse la vida.

"Algunas preguntas importantes sobre la muerte de Epstein siguen sin respuesta y probablemente sean irresolubles", indica el diario, que en el extenso artículo detalla con precisión la vida en la prisión federal de Manhattan que vivió el financiero en los 35 días que pasó allí

Como parte de esa investigación el diario entrevistó a una gran cantidad de personas que interactuaron con Epstein durante su arresto y encarcelamiento, o que participaron en las investigaciones sobre su muerte. También a más de 40 reclusos, empleados penitenciarios, abogados, funcionarios federales y agentes del orden.

El médico forense de la ciudad dictaminó que la muerte de Epstein fue un suicidio, pero, la teoría de que no se suicidó, sino que fue asesinado por alguien con interés en silenciarlo, sigue siendo sostenida por muchas personas que coinciden en muy pocos aspectos, recuerda el diario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indica además que "la imagen que se desprende con mayor claridad de esta nueva información no es la de la elaborada conspiración que habría requerido su asesinato. Más bien, se trata de una desafortunada, aunque no improbable, convergencia de fallos institucionales de larga data, errores humanos y sucesos fortuitos".

La muerte del financiero, -que se rodeada de presidentes, millonarios, príncipes y muchos otros de poder que viajaban en su avión privado-, poco más de un mes de su arresto, el 6 de julio del 2019, y la dudas en torno a lo ocurrido en la prisión, desencadenó en que el Congreso aprobara la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que ha llevado a la publicación de miles de documentos sobre la investigación del caso.

En el momento de su muerte, Epstein, que fue hallado con una soga al cuello, se encontraba solo en su celda a pesar de las claras instrucciones en contra, mientras que los guardias asignados a su sección de la cárcel no realizaron sus rondas durante horas y el sistema de cámaras de seguridad de la cárcel falló parcialmente, abonando a las dudas.

Destaca que al regresar a su celda, luego de una audiencia en la que el juez federal de su caso le negó la fianza, cuando el juez que presidía su caso le negó la fianza, preguntó a su compañero de celda "¿cómo se hace una soga?" y que en dos ocasiones en los días siguientes lo sorprendió preparándose para quitarse la vida.

"Tras consultar con patólogos independientes, determinamos que un posible error en la catalogación de las pruebas de su celda generó la apariencia de misterios respecto a sus lesiones, los cuales, de hecho, podrían explicarse por otras pruebas encontradas en el lugar de los hechos que se pasaron por alto en su momento", señala además el Times.