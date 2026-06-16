Felipe VI reivindica la necesidad del periodismo para la democracia y más con la IA

"Nunca será suficiente" la valoración que se haga de la importancia y relevancia que tienen los periódicos para la democracia, incidió en la celebración de los primeros 25 años del diario digital español El Confidencial.

Felipe VI, acompañado de la reina Leticia, defendió la palabra escrita, que obliga, incluso en tiempos de algoritmos, "al rigor, a la minuciosidad, a la reflexión, a esa dedicación casi artesanal que se esconde detrás de todo periodista cabal".

El oficio de informar, "tan profundamente ético y ligado a la consecución responsable del bien común", está siempre "en las antípodas de la desinformación, de la polarización y de la crispación", explicó. Y cuando no lo está, "pierde su digno nombre y deja de ser verdadero periodismo".

También hoy se entregaron los primeros Premios de Periodismo de Investigación de El Confidencial, que correspondieron al estadounidense Dean P. Baquet (mejor trayectoria profesional), el medio mexicano Aristegui Noticias (por la investigación 'Televisa Leaks') y el español La Marea (por un reportaje sobre la industria de la gestación subrogada).

Reconocen trabajos periodísticos de ámbito nacional e internacional que, según la organización, hayan tenido impacto social, ya sea mediante la revelación de abusos, la investigación de tramas de poder o la promoción de cambios en políticas públicas.