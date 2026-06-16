Festival de cine Al Este reúne en Perú más de 70 películas de Europa, Asia y Latinoamérica

El certamen propone un cronograma que invita a observar el mundo desde sus márgenes y a descubrir nuevas formas de comprender el presente, con la figura del monstruo como "una metáfora de aquello que incomoda, desafía y resiste", así como "la representación de las heridas históricas, los fantasmas colectivos y las identidades desplazadas".

La programación se organiza en cinco competencias oficiales: Competencia Al Este, dedicada al cine de Europa Central y Oriental; Primera Línea, enfocada en primeras y segundas películas; Vidas Cruzadas, centrada en la no ficción contemporánea; Perú Emergente, dedicada al cortometraje nacional; y ExperimentAlEste, espacio para el cine experimental iberoamericano.

Entre los títulos más destacados de esta edición se encuentran 'Dos fiscales', la nueva película de Sergei Loznitsa; 'Franz', de Agnieszka Holland; 'The Souffleur', de Gastón Solnicki, y con Willem Dafoe como protagonista.

También resaltan 'Un futuro brillante', de Lucía Garibaldi, ganadora en el Festival de Cine de Tribeca; y 'Mis fantasmas armenios', de Tamara Stepanyan, película de clausura y una de las obras documentales más celebradas del último año.

La sección Far East vuelve a reunir algunas de las propuestas más relevantes del cine asiático contemporáneo y estará acompañada por un foco dedicado al centenario del maestro japonés Shōhei Imamura, con la proyección de clásicos fundamentales como 'La mujer insecto', 'La balada de Narayama' y 'La anguila'.

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Varias de estas funciones se realizarán en formato de 35 milímetros, reivindicando la experiencia cinematográfica en sala y el valor material de la proyección analógica.

La figura del monstruo también atravesará las actividades especiales del festival. El público podrá asistir al cineconcierto de Nosferatu, clásico absoluto del cine expresionista alemán, acompañado por música en vivo del grupo peruano El Jefazo.

Asimismo, la programación incluirá películas que revisitan criaturas, fantasmas y figuras marginales como formas de interrogar los conflictos contemporáneos.

Entre los invitados internacionales figura la directora armenia Tamara Stepanyan, reconocida por una filmografía que explora la memoria, el desplazamiento y la identidad; y el cineasta argentino Gastón Solnicki, una de las voces más singulares del cine contemporáneo latinoamericano.

Otros invitados destacados son la directora uruguaya Lucía Garibaldi, cuyo trabajo ha sido celebrado en importantes festivales internacionales; el realizador argentino Herman Szwarcbart, destacado por sus documentales de profunda sensibilidad humana; y el artista chileno Pepe Rovano, referente de la experimentación audiovisual y las nuevas narrativas.

Todos ellos participarán en presentaciones y clases maestras abiertas al público.

'Al Este' se realizará primera vez la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la más antigua de América, una colaboración con la que se busca ampliar los espacios de reflexión sobre los desafíos contemporáneos a través del encuentro entre la creación cinematográfica y la comunidad universitaria.

Como parte de esta nueva etapa, el festival organizará también el Encuentro Internacional de 'Políticas Públicas para la Producción y Circulación Cinematográfica', una jornada que reunirá investigadores, gestores culturales, cineastas y representantes institucionales de distintos países para debatir una pregunta urgente para el sector audiovisual contemporáneo: "¿para quién hacemos cine?".