Gasolina en Chile tendrá "importante baja" tras acuerdo entre EE.UU. e Irán, dice Hacienda

"Son muy buenas noticias para Chile. Dijimos que cuando termine la guerra y los precios empiecen a bajar vamos a transmitir a la baja con el mismo énfasis y con la misma rapidez, y esta semana va a haber una baja importante", anticipó Quiroz.

Según el jefe de Hacienda, el valor de las bencinas (gasolina) disminuirán a partir del próximo jueves 0,11 dólares (100 pesos chilenos) por litro, mientras que el petróleo diésel alrededor de 0,12 dólares (110 pesos chilenos) por litro.

"Si esto se mantiene, van a venir otras bajas", adelantó Quiroz.

A fines de marzo, pocos días después de su llegada a La Moneda, el gobierno del presidente, José Antonio Kast, impuso una histórica alza en los precios de la gasolina y el diésel como consecuencia de la subida del petróleo por la guerra en el golfo Pérsico.

Las alzas fueron de 0,41 dólares por litro (370 pesos chilenos) para la gasolina de 93 octanos y de 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos) para el diésel.

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"Hubiésemos preferido no traspasar al alza de precios internacionales a Chile, pero tuvimos que hacerlo porque no contamos con los recursos suficientes ni la certeza fiscal para hacerlo", señaló Quiroz.

El alza, la segunda mayor en la historia del país, generó rechazo en distintos sectores políticos tanto del oficialismo como de la oposición, además del descontento de diversos gremios productivos como propietarios agrícolas y transportistas.

El Gobierno anunció entonces medidas para tratar de paliar el alza, ayudas al transporte terrestre y especialmente a los usuarios de la capital, propuesta que fueron consideradas insuficientes por diversos actores.

Irán y Estados Unidos acordaron un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, documento que aún no se ha hecho público y que se firmará el viernes en Suiza, pese a supuestas discrepancias que aún se sostienen entre ambas potencias.