Gobierno de Milei se jacta de haber expulsado 14.000 extranjeros en los últimos seis meses

"En los últimos seis meses, 14.000 personas fueron expulsadas, personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales, extraditados y los que intentaron ingresar incumpliendo nuestras normas. Todos, afuera", afirmó la ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva.

En un vídeo publicado en redes sociales, Monteoliva sostuvo que Argentina "está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley" y advirtió que, quienes no hagan eso, "no tienen lugar" en el país suramericano.

En mayo de 2025, el Gobierno de Milei realizó reformas al régimen migratorio argentino que incluyeron restricciones más severas para obtener la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.

En noviembre de 2025, el Ejecutivo de Milei anunció la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria, organismo de coordinación fronteriza, policial y de inteligencia migratoria.

En febrero pasado, Argentina puso en marcha un Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF) para fortalecer el control de las fronteras.