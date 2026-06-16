Guterres llega a Haití y califica de "desesperada" la situación humanitaria del país

"La situación humanitaria aquí es desesperada, pero hay leves destellos de esperanza", escribió Guterres en un mensaje en la red social X, que acompañó con una foto suya en el interior de un helicóptero sobrevolando el país caribeño.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió un mensaje a la comunidad internacional: "dejen de mirar hacia otro lado".

"Debemos estar al lado de Haití", agregó Guterres, quien arribó a Haití en medio del recrudecimiento de la crisis y la violencia en el país, el más pobre de América.

António Guterres llegó desde la vecina República Dominicana, adonde regresará para reunirse el miércoles con el presidente de ese país, Luis Abinader.

Al llegar la noche del lunes a Santo Domingo, agradeció al Gobierno y al pueblo dominicano por el respaldo brindado a los esfuerzos internacionales por estabilizar Haití.

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Según datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos. Las bandas armadas dominan cerca del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Además, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en ese período las bandas perpetraron al menos 99 secuestros; 699 personas, especialmente mujeres y niñas, fueron víctimas de violencia sexual, y cientos de menores siguen en manos de redes de trata.