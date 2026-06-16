India restringe el acceso a Telegram en todo el país para evitar filtraciones de exámenes

La Agencia Nacional de Exámenes (NTA) indicó que la restricción, dictada por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, busca frenar a "mafias organizadas" que estafan grandes cantidades de dinero a estudiantes ofreciendo exámenes falsos como la prueba oficial.

La decisión llega tras semanas de indignación nacional contra el Gobierno, al que la oposición y sindicatos estudiantiles acusan de incapacidad para garantizar la transparencia de las pruebas.

La plataforma de mensajería continuaba operativa en el país al menos hasta las 12:30 hora local (07:00 GMT). No está claro cómo el Gobierno aplicará la nueva restricción.

La intervención gubernamental, que consta de varias directrices, bloqueará el acceso a la plataforma a nivel nacional hasta el próximo 21 de junio, un día después del examen, y restringirá algunas de sus funcionalidades hasta el día 30.

"Las medidas se han tomado en interés del orden público, en respuesta al uso organizado de la plataforma por parte de redes de fraude para estafar a los aspirantes que se presentan a la repetición del examen NEET (UG) 2026", declaró en un comunicado la agencia pública.

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Las autoridades han ordenado a Telegram desactivar la función de edición de mensajes ya enviados al menos hasta 9 días después del examen, ya que, según indican, estaba siendo utilizada para fingir filtraciones de las pruebas.

"Esta capacidad se ha utilizado (...) para fabricar pruebas falsas de 'filtración de exámenes' a posteriori: el administrador de un canal edita un mensaje antiguo e inocuo para insertar el cuestionario real una vez realizado el examen, y el chat resultante se hace circular como supuesta "evidencia" de que el examen estuvo en circulación antes de la prueba", indica la NTA en su comunicado.

La crisis en el sector educativo y juvenil estalló el pasado mayo, cuando la Administración central se vio obligada a cancelar el examen NEET original, en el que ya habían participado más de dos millones de personas, tras confirmarse que las respuestas reales se vendían por unos 10.000 dólares.

Este escándalo provocó una ola de indignación que, según denunciaron algunos estudiantes a EFE, causó incluso ideación suicida entre aspirantes.

El Partido de las Cucarachas, un movimiento político juvenil que ha sacudido al país desde mayo, ha canalizado esta indignación exigiendo en una gira de protestas por toda la India la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por las cancelaciones de pruebas.

El Buró Central de Investigaciones (CBI) del país afirma haber destapado operaciones por valor de hasta 180.000 dólares en transacciones fraudulentas, y mantiene una investigación penal para proteger la integridad de una de las pruebas más importantes del país.