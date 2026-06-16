Instructores presos no saben explicar qué sucedió en el salto fatal de puentismo en Brasil

La joven, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, falleció el pasado sábado tras ser lanzada al vacío sin el equipo de seguridad durante un salto de puentismo en la caminata de la Ponte do Esqueleto, una ruta de senderismo y turismo de aventura muy conocida en el interior del estado de São Paulo.

Los acusados de su muerte, que permanecen bajo custodia judicial, fueron identificados como Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años; Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32, y Maicon Fernandes Cintra, de 42.

En un video de sus testimonios, a los que tuvo acceso la TV Globo, Egoroff y Cintra reconocieron ser los responsables de colocar y asegurar las cuerdas antes de cada actividad, pero ninguno supo detallar cómo se dividieron las tareas de seguridad y el chequeo previo al lanzamiento de la víctima el pasado sábado.

"Siempre decimos que la cuerda es visible, es bien visible. Entonces es difícil entender cómo no lo vimos", expresó Egoroff en el recorte divulgado.

"A veces yo coloco (la cuerda) y otro chequea, a veces otro chequea y otro coloca...", respondió Cintra al ser consultado sobre el procedimiento general de la actividad.

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Por otro lado, Gonçalves admitió que su función en la disciplina se limitaba a levantar a la joven para posicionarla antes de lanzarla.

El abogado que representa al trío de instructores, Rafael Gomes dos Santos, comunicó que interpondrá un recurso solicitando la liberación de sus defendidos.

En nota divulgada por 'G1', el defensor manifestó su rechazo a la tipificación penal del delito como dolo, ya que argumenta que los acusados en ningún momento tuvieron la intención de causar el deceso ni asumieron voluntariamente el riesgo del desenlace fatal.

La caminata de la Ponte do Esqueleto, a 150 kilómetros de la capital paulista, cuenta con un viaducto ubicado a una altura que oscila entre los 30 y 35 metros, utilizado habitualmente para la práctica de actividades de alto impacto, como el 'bungee jump' y el 'rope jump'.

A raíz del accidente del pasado sábado, el Gobierno brasileño considera demoler esta estructura, construida inicialmente para funcionar como ferrovía pero abandonada hace más de tres décadas, para erradicar la organización de eventos clandestinos de deportes extremos.

El momento del accidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se escucha la desesperada reacción de los presentes al grito de "¡Gente, la cuerda!", al percatarse de que la joven cayó sin ningún tipo de amarre.

Las personas que presenciaron el hecho acudieron a socorrer a la joven, iniciándole maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, al llegar el equipo médico constató el fallecimiento.