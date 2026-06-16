Investigación apunta a un ciudadano kazajo como principal suministrador de drones rusos

Según el portal, casi toda la fibra óptica importada por Rusia el año pasado vino de dos empresas chinas, Foshan Beyond Import and Export y Hubei Guanqun Import and Export.

A su vez, más del 80 % del producto fue adquirido por dos entidades, la empresa Incab (que trabaja abiertamente con la industria militar rusa) y, sobre todo, un empresario individual llamado Ermek Suyundúkov, ciudadano tanto ruso como kazajo residente en la región rusa de Cheliábinsk.

Entre enero y marzo del año pasado Suyundúkov importó 120 toneladas de fibra óptica. Dado que una bobina de fibra para un dron pesa aproximadamente dos kilogramos, la cantidad adquirida sería suficiente para el ensamblaje de varias decenas de miles de drones, sostiene The Insider.

En el mismo periodo de tiempo, Suyundúkov importó 140.000 baterías de iones de litio por valor de 3,5 millones de dólares y 50.000 motores eléctricos de 1 kilovatio, demandadas también por los fabricantes de drones.

También adquirió 65.000 dispositivos de comunicación por fibra óptica, 450 kilogramos de placas de circuitos electrónicos para cámaras de vídeo 38x38 milímetros, 15.000 lentes ópticas y 160 kilogramos de hélices.

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A pesar de que Pekín ha reiterado repetidas veces no asistir militarmente a Moscú mediante suministros de productos y equipos usados por la industria armamentística rusa, Kiev le acusó de facilitarle a Rusia productos químicos especiales, maquinaria y otros bienes que tienen tanto uso civil como militar.

Además de China, Rusia utiliza otros terceros países para evadir las sanciones internacionales impuestas a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022. Algunas empresas occidentales todavía participan en los esquemas de evasión de sanciones rusos y continúan alimentando la máquina de guerra rusa.

La noche del lunes Rusia lanzó contra Ucrania más de 600 drones que alcanzaron tres regiones del país, incluida la capital.

Según Naciones Unidas, el año pasado murieron al menos 580 civiles en Ucrania y 3.000 resultaron heridos. Sin embargo, este año los ataques se han recrudecido por ambas partes.