Irán ejecuta a otros dos condenados por participar en las protestas de enero

El presidente del Poder Judicial de la norteña provincia de Semnan, Mohamad Sadeg Akbari, anunció que Javad Zamani y Abolfazl Saedi fueron ahorcados por los delitos de "enemistad con Dios" y "corrupción en la tierra", conceptos relacionados con cargos vinculados a la seguridad nacional, según informó la agencia Mizan del Poder Judicial iraní.

Los ejecutados, que según las autoridades también portaban armas de fuego y armas blancas durante las protestas, fueron condenados además por conspiración contra la seguridad nacional, alteración del orden público y destrucción de bienes públicos y privados.

Akbari dijo que los condenados también fueron sentenciados a la confiscación de todos sus bienes.

De acuerdo con las autoridades iraníes, ambos participaron en las protestas en Shahroud en enero pasado y tomaron parte en actos violentos que incluyeron el incendio y destrucción de propiedades públicas y privadas y ataques contra instalaciones bancarias y patrullas policiales.

Con estas dos ejecuciones, Irán ya ha ahorcado a al menos 20 personas condenadas por participar en las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

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No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo el lunes que al menos 40 personas han sido ejecutadas en Irán desde enero por "razones de seguridad nacional".

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que las registradas en 2024 en ese territorio y su mayor cifra de ejecuciones en décadas, según Amnistía Internacional.