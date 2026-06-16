Italia y Canadá preparan acuerdo marco sobre defensa, energía, minerales y espacio

En este encuentro bilateral, Meloni y Carney revisaron la implementación del plan de acción de cooperación reforzada entre Italia y Canadá "y acordaron consolidarlo aún más", según una nota divulgada por la Presidencia del Gobierno italiano.

"En este contexto, ambos líderes acordaron continuar trabajando para la adopción de un acuerdo marco entre Roma y Ottawa sobre cuestiones estratégicas", entre ellas defensa, infraestructura o energía.

También sobre espacio y minerales críticos. Sobre este último aspecto, Meloni agradeció a Carney la decisión de Canadá "de otorgar a Italia acceso prioritario a sus reservas, garantizando así la seguridad de las cadenas de suministro".

En la reunión, ambos mandatarios trataron otros asuntos de la agenda internacional y reafirmaron "el compromiso compartido con una paz justa y duradera en Ucrania y el apoyo común a la estabilidad en Oriente Medio y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho internacional".

Meloni y Carney participan en la cumbre del G7 que se celebra en Évián (Francia) bajo la presidencia francesa del grupo y con una agenda marcada por el conflicto en Oriente Medio y sus consecuencias económicas, la situación en Ucrania, los desequilibrios macroeconómicos globales y el desarrollo de la inteligencia artificial.