Kallas sostiene que las incursiones de drones rusos en Europa "no son incidentes aislados"

"Estos ataques no son incidentes aislados. No hay drones perdidos, me refiero a soldados con mapas equivocados o pilotos desviándose por error de su plan de vuelo. Esto está coordinado y organizado, poniendo a prueba nuestra disposición para contraatacar", dijo Kallas en un debate sobre estos incidentes en la Eurocámara.

En los últimos meses, algunos drones identificados como de procedencia rusa han atacado lugares en el flanco oriental de la OTAN y en territorio de la UE, el último de ellos a finales del pasado mes de mayo en un edificio residencial de Rumanía que causó dos heridos.

En este sentido, Kallas manifestó la necesidad del bloque comunitario de "responder con unidad, mayor disuasión, resolución" y así "enviar un mensaje firme a Moscú de que Europa se une para defender la seguridad, la estabilidad y los valores".

La jefa de la diplomacia europea aseveró además que el próximo presupuesto europeo debería mostrar que la UE "se está tomando esto en serio".