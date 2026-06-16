La Bolsa de Londres avanza un 0,61 % aupada por el sector de la defensa

El índice principal londinense, FTSE 100, sumó 63,59 puntos hasta 10.494,21, mientras que el secundario, el FTSE 250, retrocedió un 0,15 %, hasta 23.326,58 puntos.
Las aeronáuticas y especialistas en equipamiento de defensa Rolls-Royce Holdings y BAE Systems ganaron, respectivamente, un 2,55 y un 2,20 %, a la espera de conocer también si el Reino Unido incrementará la inversión en sus Fuerzas Armadas.
También ascendieron la minera Endeavour Mining, un 2,85 %, y la promotora inmobiliaria Persimmon, que acabó con un 2,47 % más.
Entre los perdedores de la jornada se situaron el grupo de telecomunicaciones BT, que bajó un 2,69 %; la empresa de productos alimentarios Associated British Foods, que cedió un 1,69 %; y la firma de análisis de datos Relx, cuyos títulos descendieron un 1,31 %.