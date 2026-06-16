La Bolsa española alcanza un nuevo récord cercano a los 19.200 puntos tras subir un 0,69 %

El IBEX 35 subió hoy 131,6 puntos, hasta 19.163,6 puntos, y anotó un renovado cierre récord tras encadenar cuatro sesiones consecutivas al alza. En el año acumula unas ganancias del 10,72 %.

La Bolsa española se vio contagiada por la subida en Wall Street, donde el referencial Dow Jones sumaba un 0,75 % al cierre del parqué español, y el repunte de las plazas europeas por el sector bancario.

También influyó positivamente la caída del precio del crudo, que en el caso del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, bajaba un 3,86 % al cierre bursátil y se negociaba en 79,96 dólares.

Entre las empresas que cosecharon ganancias este martes, la subida más destacada del IBEX 35 fue para el banco BBVA, con un alza del 2,43 %, mientras que su competidor Banco Santander ganó un 1,59 %, la cuarta mayor revalorización de la jornada.

La multinacional energética Repsol sumó un 0,51 %, mientras que la también empresa del sector Iberdrola escaló un 0,44 %.

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Entre las firmas que anotaron pérdidas estuvieron la empresa de telecomunicaciones Telefónica, que cedió un 0,32 %, y el grupo textil Inditex, que se dejó un 1,24 %.