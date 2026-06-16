La escritora portuguesa Lídia Jorge gana el Premio Austríaco de Literatura Europea

La entrega del galardón, dotado con 25.000 euros, tendrá lugar el próximo 27 de julio en una ceremonia en el marco del Festival de Salzburgo de música, ópera y teatro, informó este martes el Ministerio de Cultura austriaco en un comunicado.

"Lídia Jorge es una de las escritoras más destacadas de la literatura europea contemporánea; su obra es tan versátil y ramificada como significativos y omnipresentes son sus temas", declaró en la nota el vicecanciller federal y ministro de Arte y Cultura austríaco, el socialdemócrata Andreas Babler.

El jurado de cinco miembros que la eligió para el premio destacó los casi cincuenta años de rica y productiva trayectoria de la autora de 'A Costa dos Murmúrios' (La costa de los murmullos), "una de las voces más relevantes de la literatura portuguesa", con trece novelas, varios libros infantiles, relatos, obras de teatro, poemas y ensayos.

"La crítica al colonialismo europeo es uno de los temas fundamentales en la literatura de Lídia Jorge, al igual que el análisis de la desigualdad social y la pobreza, la discriminación de las mujeres, el racismo o la Revolución de los Claveles portuguesa de 1974", señala el jurado en su fallo.

"Como 'testigo de los tiempos y de los espacios', se vuelca con frecuencia en el relato, en la reproducción de lo hablado y lo contado, en la confesión; a veces mediante una suerte de polifonía, con frases cortas, citas de poemas y palabras en español, francés, inglés o italiano. No obstante, la autora advierte en contra de leer sus novelas como parábolas. Más bien, conduce a los lectores con sus textos 'a esas zonas de profunda incertidumbre donde nada es sublime ni simbólico, pero todo es importante, como un suspiro, un resfriado o un baño en el mar'", añade.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nacida en 1946 en Boliqueime, en el Algarve (sur de Portugal), Jorge, radicada en Lisboa, vivió varios años en Angola y Mozambique durante las guerras de independencia. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos y prestigiosos galardones por su obra.

En 2021 la escritora aceptó una cátedra en la Universidad de Ginebra y en 2022 se creó la cátedra 'Lídia Jorge' en la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos).

Autores como Paul Nizon, Jorge Semprún, A.L. Kennedy, Agota Kristof, Per Olov Enquist, Václav Havel, Eugène Ionesco, Italo Calvino, Pavel Kohout, Simone de Beauvoir, Friedrich Dürrenmatt, Christa Wolf, Stanislaw Lem, António Lobo Antunes, Umberto Eco o Javier Marías han sido distinguidos en el pasado con el citado galardón austriaco, que se otorga cada año desde 1965.