La India restringe la venta de jarabes para la tos tras la muerte de 20 niños en octubre

"La venta y dispensación de jarabes para la tos en las aldeas más pequeñas ahora deberá realizarse únicamente a través de farmacias debidamente autorizadas, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Medicamentos", ordenó el ministerio en un comunicado.

El Gobierno espera que esta medida promueva la distribución y venta responsable de jarabes para la tos, al tiempo que garantiza un mayor cumplimiento de las normas regulatorias en todo el país.

Algunos jarabes para la tos figuraban anteriormente en una lista de exenciones según la normativa sobre medicamentos, lo que permitía su venta sin receta como remedios caseros bajo una regulación más flexible.

La normativa se centra especialmente en las aldeas porque, hasta ahora, la legislación india incluía una excepción legal que permitía la venta de estos jarabes en pequeños pueblos de menos de 1.000 habitantes, sin exigir al vendedor ningún tipo de licencia oficial de farmacia.

La restricción gubernamental busca endurecer el control sobre la industria después de que, el pasado octubre, el jarabe Coldrif, fabricado por Sresan Pharmaceutical Manufacturer, fuera vinculado a la muerte por insuficiencia renal aguda de al menos una veintena de niños en el estado central de Madhya Pradesh, un caso que derivó en la detención de su propietario, G. Ranganathan.

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La principal sospecha, al igual que en casos anteriores, recae en la contaminación del jarabe con dietilenglicol (DEG), un disolvente industrial tóxico que puede ser utilizado como sustituto más económico del propilenglicol, un ingrediente seguro.

El DEG es altamente tóxico para los humanos y provoca insuficiencia renal aguda, especialmente letal en niños.

En los últimos años, jarabes elaborados en la India han sido investigados por presunta contaminación con dietilenglicol y vinculados a muertes de niños en países de Asia como Uzbekistán y de África como Gambia y Camerún, poniendo en entredicho el control de calidad de la industria farmacéutica del país.