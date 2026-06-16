La Liga Árabe condena la inauguración de la embajada de Somalilandia en Jerusalén

"Esta medida, rechazada en forma y fondo, constituye una de las vías para consolidar la ocupación ilegal y una continuación de la estrategia de la potencia ocupante de adoptar más medidas y acciones que alterarían el estatus jurídico, histórico y demográfico de la Ciudad Santa", destacó un comunicado de la Liga, compuesta por 22 países miembros.

Advirtió de que "estas medidas son nulas y sin efecto jurídico alguno, según el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas".

La nota también rechazó las intenciones separatistas de Somalilandia y expresó de nuevo su "pleno apoyo a la unidad de la República Federal de Somalia", así como al respeto del "estatus legal y histórico de Jerusalén".

Israel insiste en que Jerusalén es su capital única e indivisible, incluida la parte este de la ciudad, considerada por la comunidad internacional como territorio palestino ocupado por el Estado judío en 1967.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios.

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Israel la reconoció como estado en diciembre de 2025, lo que provocó un amplio rechazo mundial, en especial en el mundo árabe e islámico que insiste en que la parte oriental de la ciudad es la capital de un futuro Estado palestino que emane de la solución del conflicto palestino-israelí en base al principio de dos Estados.