La ONU destinó 36 millones de dólares para fortalecer preparación de Perú ante desastres

Según el Informe Anual de Resultados de las Naciones Unidas en el Perú, el año pasado se implementaron 18 iniciativas y se destinaron más de 21,6 millones de dólares a acciones de respuesta humanitaria, recuperación postcrisis y fortalecimiento de medios de vida en Perú.
También se desarrollaron 81 iniciativas vinculadas a la gestión ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres, con una inversión superior a los 14,8 millones de dólares.
El informe indicó que, del total de iniciativas impulsadas, el 28 % tuvo un alcance nacional.
Al detallar los principales resultados, precisó que cerca de un millón de personas recibieron transferencias para reducir el impacto de potenciales desastres y más de 172.500 personas en situación de vulnerabilidad accedieron a servicios esenciales para su bienestar y la protección de sus derechos.
También, más de 86.000 personas en situación de vulnerabilidad nutricional accedieron a alimentos, transferencias monetarias o kits nutricionales y más de 24.000 personas de comunidades alejadas fortalecieron sus capacidades de preparación ante emergencias.
La ONU remarcó que "Perú es uno de los países más expuestos a los impactos de los desastres asociados a fenómenos naturales, cuyos efectos se ven agravados por el cambio climático" y que, por ese motivo, su cooperación dio prioridad a las poblaciones que enfrentan mayores brechas y situaciones de vulnerabilidad.
De manera complementaria, instituciones y actores nacionales fortalecieron sus capacidades para implementar marcos normativos, mecanismos de financiación, sistemas de información y herramientas técnicas para mejorar la gestión ambiental, la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la mitigación y adaptación al cambio climático.
Entre otros resultados destacados en Perú en 2025, se destacó que 14.000 hectáreas amazónicas fueron conservadas y más de 357.000 personas se beneficiaron de una economía circular que integra seguridad alimentaria y acción climática.
Además, el país mejoró su capacidad de gestión de riesgos mediante diez instrumentos de política desarrollados a nivel nacional y en territorios priorizados, como los amazónicos San Martín y Amazonas, y cerca de 5.600 personas fueron beneficiadas con iniciativas y capacitaciones para proteger la naturaleza y promover el uso sostenible de los recursos.
El reporte señaló que el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2027-2031 "propone continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con el Estado, la sociedad civil y otros aliados para consolidar una agenda de resiliencia, adaptación y gestión del riesgo de desastres que contribuya al desarrollo sostenible del país".
El Sistema de las Naciones Unidas en Perú está conformado por 20 agencias que trabajan de manera articulada y en alianza con el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional, concluyó.