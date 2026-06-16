La ONU renueva su misión en Afganistán un año más, pero la someterá a una evaluación

"El Consejo de Seguridad decide prorrogar el mandato de la UNAMA, tal como se establece en el párrafo 2 de la presente resolución, hasta el 17 de junio de 2027", declaró el organismo en su declaración el lunes.

Los quince países que integran el principal órgano de decisión de la ONU aprobaron por unanimidad la extensión del mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), después de que EE.UU. aceptara dar su voto favorable a cambio de incluir un examen estratégico exhaustivo de la misión.

En marzo, Washington forzó recortar la renovación del mandato, que se esperaba de un año, a solo tres meses, al alegar que los costes de la misión eran demasiado altos para un país bajo control talibán, que obstruye la ayuda humanitaria y utiliza a los rehenes estadounidenses como herramienta diplomática.

Con esta resolución, el Consejo solicita al secretario general de la ONU que lleve a cabo un examen estratégico de la UNAMA y presente un informe antes del 31 de marzo de 2027, con el fin de optimizar sus recursos, eliminar duplicidades y asegurar que rinda resultados acordes a la inversión internacional.

"Es esencial un mandato de la UNAMA simplificado y adecuado a su propósito", dijo una representante de EE.UU. ante la ONU, Jennifer Locetta, durante su intervención.

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Mientras EE.UU. urgió a reestructurar la misión para eliminar "tareas irreales", Rusia acusó a las potencias occidentales de intentar usar la ONU como una estructura de "supervisión" tras haber "abandonado el país en 2021".

China, por su parte, como redactora del texto, logró salvar la unanimidad al incluir el examen estratégico exigido por Washington, pero forzó que la resolución blinde la soberanía afgana y urgió a levantar las sanciones económicas a Kabul.

El Gobierno de facto de los talibanes se ha enfrentado en las últimas semanas a llamamientos urgentes de la ONU para frenar las detenciones arbitrarias del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que retuvo a más de 30 mujeres los pasados 6 y 7 de junio por presuntamente infringir el código de vestimenta talibán.

Según el organismo, las fuerzas del régimen respondieron con fuego real a las protestas pacíficas posteriores de los ciudadanos de Herat, provocando la muerte de al menos dos personas, entre ellas un menor.