La producción industrial de Colombia crece un 3 % en abril

En cuanto al crecimiento por sectores, los cuatro que mide el DANE para este indicador registraron variaciones positivas liderados por el alza del 4,9 % en el suministro de electricidad y gas, seguido del 4,7 % en captación, tratamiento y distribución de agua, 4,6 % en la explotación de minas y canteras y el 2,0 de la industria manufacturera.

Por actividades industriales, los mayores incrementos se registraron en la fabricación de equipos de transporte (33,7 %), la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (27,9 %) y la extracción de hulla (carbón de piedra) (18 %).

En el lado contrario, las principales caídas se dieron en la fabricación de productos textiles (-12 %), la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (-6,3 %) y la fabricación de aparatos y equipo eléctrico (-4,8 %).

Durante el primer trimestre del año, la producción industrial acumuló un aumento del 1,2 %, jalonado principalmente por los sectores de explotación de minas y canteras, la electricidad y el agua registraron variaciones positivas.

Por otra parte, en el acumulado de los últimos 12 meses hasta abril, el IPI registró un crecimiento del 1,3 %, impulsado por el sector de captación, tratamiento y distribución de agua, suministro de electricidad y gas, el de industria manufacturera y el de captación, en tanto que la explotación de minas y canteras continuó mostrando retrocesos.