La RD del Congo aumenta a 196 la cifra de muertos y a 837 los casos confirmados por ébola

En la red social X, el Ministerio congoleño de Salud reportó 29 contagios y cuatro fallecidos nuevos, con una letalidad que se sitúa en un 23,4 %, según el último recuento de datos oficiales.

La cartera sanitaria indicó que “todos los días se registran casos” en las provincias de Ituri -epicentro del brote-, Kivu del Norte y Kivu del Sur, mientras que los centros de tratamiento médico albergan a 376 pacientes en aislamiento y registran 49 altas acumuladas.

La epidemia se ha propagado a Uganda, donde se han detectado 19 contagios hasta ahora, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS considera que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.