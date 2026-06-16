La UE ensalza en el G7 su colaboración con Egipto, "pilar de estabilidad" en Oriente Medio

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en representación de la UE, se pronunciaron en este sentido tras reunirse con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, en sendos encuentros bilaterales en los márgenes de la cumbre del G7, que se celebra en Évian (Francia).

"Egipto es un socio central y estable para Europa en una región convulsa. (...) Junto con el presidente Al Sisi, conversamos sobre nuestros esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio. Apoyamos la pronta implementación por todas las partes del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y deseamos ver avances significativos en la recuperación y reconstrucción de Gaza", escribió Von der Leyen en X.

La jefa del Ejecutivo comunitario puso en valor el "rápido" cumplimiento de la UE con el acuerdo de asociación estratégica e integral firmado entre ambas partes en marzo de 2024, y dijo que este mes se destinarán 1.500 millones de euros para seguir apoyando la agenda de reformas de Egipto, que se suman a los 8.000 millones ya movilizados en inversiones.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, coincidió en subrayar el papel de Egipto como "un socio estratégico clave para la UE y un pilar de la estabilidad regional", tras conversar con Al Sisi sobre "los últimos acontecimientos" en Irán, Líbano, Cisjordania y Gaza.

"Agradecí los esfuerzos de mediación de Egipto y reafirmé la disposición de la UE a colaborar con sus socios para implementar el Plan de Paz y apoyar una paz justa y duradera", agregó Costa, en referencia al rol de El Cairo como mediador clave en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, auspiciado por el estadounidense Donald Trump y firmado en octubre pasado para poner fin a la guerra en Gaza.

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Al Sisi, por su parte, ensalzó en un comunicado la "convergencia de posturas" entre Egipto y la UE "en muchos temas", y destacó la importancia de una "estrecha coordinación" entre ambas partes "para lograr la paz regional e internacional y resolver las diversas crisis regionales".

El presidente egipcio dijo que ambos líderes abordaron también otras materias, como "la lucha contra el terrorismo o la migración ilegal".

Bruselas y El Cairo trataron además la situación de la guerra en Irán y la firma del plan de paz entre Washington y Teherán, un asunto que ha marcado esta cumbre del G7. Al Sisi resaltó "la esperanza de Egipto de que este acuerdo contribuya a la desescalada de tensiones en la región".

Este encuentro bilateral tiene lugar un día después de que se celebrase en Luxemburgo la undécima reunión del consejo de asociación entre ambas partes, copresidida por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty.