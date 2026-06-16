Las necesidades de reasentamiento de refugiados supera ampliamente la oferta de plazas

Según las proyecciones del organismo, 2,4 millones de personas requerirán reasentamiento en 2027, lo que implica un 6 % menos que este año y una cifra que refleja una tendencia descendente desde 2025, coincidiendo con la adopción por parte del gobierno de Estados Unidos de la política más restrictiva de reasentamiento de refugiados en la historia de este programa.

Tras haber empezado por suspender la entrada de refugiados al país, a finales del pasado octubre se fijó en 7.500 el techo de admisión de refugiados para este año, lo que representó una reducción del 94 % respecto al límite de 125.000 establecido por el gobierno de Joe Biden.

En 2024, antes de la entrada en vigor de estas medidas, los reasentamientos fueron 116.000, que ya era solo una fracción de lo que realmente se necesitaba.

La reducción de necesidades de reasentamiento calculada para el próximo año se explica en gran parte por el retorno voluntario o involuntario de refugiados a sus países de origen, en muchos casos en medio de condiciones adversas.

Uno de esos casos que fue provocado por el cambio de gobierno en Siria, en diciembre de 2024, que abrió la puerta a retornos voluntarios, pese a que la situación del país aún no es estable.

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También hubo una disminución de necesidades de reasentamiento entre refugiados afganos en Irán y Pakistán, que fueron forzados por estos últimos países a retornar a Afganistán.

A pesar de ello, los afganos siguen siendo el grupo nacional que requiere más plazas de reasentamiento, seguidos por los de Sudán del Sur, Sudán, Siria y la minoría rohingya, concentrada principalmente en Bangladesh y expuesta a elevados riesgos y escasas alternativas.

La comunidad internacional se fijo en 2022 el objetivo de alcanzar 130.000 plazas de reasentamiento en 2027, pero el ACNUR señaló que esto parece ahora inalcanzable por la reducción de cuotas, la adopción de criterios más restrictivos y el aumento de retrasos en los procedimientos.

El 68% de los refugiados son acogidos por países de ingresos bajos y medios, que reclaman una mayor implicación internacional y que se comparta de forma más justa este peso.