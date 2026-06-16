Las ventas del comercio minorista en Brasil caen un 1,5 % en abril

En relación con abril de 2025, las ventas del comercio minorista avanzaron un 1,0 %, mientras que el acumulado de los últimos doce meses mostró un crecimiento del 1,5 %, según datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En el primer cuatrimestre del año, el sector acumula una expansión del 2,0 %.

Seis de las ocho actividades analizadas por el IBGE registraron una caída mensual, lideradas por el segmento de combustibles y lubrificantes, que cayó un 6,2 %, seguido por los artículos de uso personal y doméstico (-4,6 %) y los materiales de oficina, informática y comunicación (-4,5 %).

La venta de muebles y electrodomésticos también registró un descenso del 0,8 % mientras que los segmentos de indumentaria y calzados y artículos médicos y de farmacia cerraron prácticamente estables, ambos con una leve baja del 0,1 %.

En terreno positivo quedó el sector de supermercados y productos alimenticios (1,3 %), que tiene el mayor peso en el índice, además del segmento de libros, periódicos, revistas y papelería (1,1 %).

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El retroceso del 1,5 % en abril responde a un reacomodamiento del consumo tras un inicio de año con cifras históricas.

De acuerdo con Cristiano Santos, responsable de la encuesta del IBGE, los mismos sectores vinculados a bienes no esenciales que impulsaron el índice hacia arriba en los meses anteriores fueron los que arrastraron la caída en abril.

Como las ventas habían alcanzado niveles récord a principios de año, esos mismos productos están "devolviendo" parte del terreno ganado, explica el especialista.

En marzo, el comercio minorista de Brasil creció un 0,7 % respecto a febrero y alcanzó un nuevo récord en el volumen de ventas, con cinco de las ocho actividades analizadas registrando una subida mensual.

La caída de este índice se produce en momentos en que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva busca estimular el consumo con medidas de alivio financiero para las familias.