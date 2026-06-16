León XIV vincula la emergencia climática a una crisis socioeconómica más amplia

"Estos asuntos personales y sociales esenciales están íntimamente conectados con la crisis climática, la cual, como he dicho, es una manifestación – y una crítica – de la crisis socioeconómica más amplia. De hecho, a menos que se aborden, ninguna solución técnica para proteger el medio ambiente tendrá la oportunidad de alcanzar el fin deseado", advirtió el papa en un vídeomensaje enviado a la décima edición del Austrian World Summit, una conferencia medioambiental que se celebra en Viena.

En este contexto, León XIV insistió en que se debe prestar más atención a los colectivos más desfavorecidos y animó a los participantes en el encuentro a "mantenerlos en el primer plano de sus mentes al evaluar, planificar e implementar proyectos potenciales".

Sobre el cambio climático, el pontífice aseguró que existe "una creciente conciencia de que la paz está amenazada por la falta de respeto a la creación, el saqueo de los recursos naturales y un declive progresivo en la calidad de vida".

Estos desafíos, según el papa, requieren de la cooperación internacional, junto con "un multilateralismo cohesivo y con visión de futuro para encontrar soluciones efectivas".

"Con frecuencia, sin embargo, en las deliberaciones y negociaciones sobre estos temas, surgen varios temores: temor a cambiar de rumbo, temor a perder poder y temor a resultados inciertos. Solo superando estos temores podremos trabajar juntos para encontrar las soluciones correctas", señaló.

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Es ahí donde, según el obispo de Roma, los líderes y las comunidades religiosas pueden ofrecer una perspectiva especial para apoyar los esfuerzos sociales y ambientales ambiciosos.

Asimismo, León XIV apuntó que "no es meramente deseable sino también genuinamente posible que el progreso en la COP30 pueda ser seguido por una transición justa hacia sociedades donde el bien común tenga precedencia sobre el beneficio económico, y los modelos económicos estén arraigados en la solidaridad y la dignidad humana".

Por esta razón, exhortó a las naciones más ricas a que "cumplan con sus obligaciones de apoyar financieramente a los países más pobres".

Finalmente, el pontífice reiteró- como ya planteó el pasado noviembre en su intervención para la COP30 - la necesidad de crear "un nuevo marco financiero internacional centrado en la persona" que garantice que los Estados con menos recursos y más expuestos a los desastres climáticos "puedan alcanzar su pleno potencial, respetando la dignidad de sus ciudadanos".