Los líderes del G7 reafirman su compromiso con la estabilidad del Indopacífico

En una declaración conjunta, los mandatarios asistentes al evento que se extenderá hasta este miércoles, destacaron la importancia de mantener un Indopacífico "libre y abierto", sustentado en el respeto al estado de derecho y a las normas internacionales.

El foro político y económico intergubernamental reunido en Francia reiteró su oposición a cualquier intento unilateral de modificar el statu quo mediante el uso de la fuerza o la coerción, especialmente en los mares de China Oriental y Meridional y en el estrecho de Taiwán.

Por ello, los líderes subrayaron que las diferencias en estas zonas deben resolverse exclusivamente por medios pacíficos y a través del diálogo.

Del mismo modo, el G7 se mostró favorable a la celebración de la Cumbre de Convergencia Global para el Crecimiento, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, el pasado 11 de junio.

Los países del G7 señalaron que comparten el interés de trabajar con otras grandes economías para identificar las causas de los desequilibrios económicos globales persistentes y promover soluciones coordinadas.

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En ese sentido, anunciaron que continuarán las discusiones en el marco del G20 durante el próximo período en el que Estados Unidos ejercerá la presidencia del foro, así como en otros espacios multilaterales relevantes.

La declaración refleja la intención de las principales economías industrializadas de mantener una posición común frente a los desafíos de seguridad en Asia y de impulsar una mayor cooperación internacional para afrontar las tensiones económicas globales.

De otro lado, con respecto a Corea del Norte el G7 manifestó una “profunda preocupación” por el desarrollo de programas nucleares y de misiles balísticos por parte de Pyongyang.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la desnuclearización completa de la península coreana, en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.