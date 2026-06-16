Lula fija con la UE un mecanismo para abordar las restricciones a exportaciones de Brasil

En un encuentro durante la cumbre del G7 que se celebra hasta el miércoles en la localidad francesa de Évian, los tres responsables políticos se comprometieron a buscar soluciones a esos contenciosos mediante una interlocución entre el Ministerio de Exteriores brasileño y la Comisión Europea, según señaló la presidencia brasileña en un comunicado.

Las dos partes tendrán que tener en cuenta "las preocupaciones europeas —ya sean de carácter sanitario, fitosanitario o de protección de su industria siderúrgica— así como los legítimos intereses de los exportadores brasileños, consagrados en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea".

Este acuerdo, que tardó en negociarse 25 años fue firmado en enero de 2026 y su parte comercial entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo pasado, mientras seguían pendientes otros pasos de ratificación definitiva.

Unos días después de su entrada en vigor, Bruselas anunció que Brasil quedaba excluido de la lista de países que pueden exportar carne o productos de origen animal a la UE, por las dudas sobre el uso de antibióticos en el ganado, y advirtió de que para poder recuperar el acceso al mercado europeo tendrá que demostrar que respeta las normas europeas.

Esa medida de la UE, que entrará en vigor a partir del 3 de septiembre, impedirá que Brasil exporte al bloque europeo carne de pollo, huevos y otros productos de origen animal, un comercio que, según datos oficiales del país suramericano, ronda los 1.800 millones de dólares anuales (unos 1.550 millones de euros).

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Según la normativa de la UE, no está permitido el uso de antibióticos en el ganado para aumentar su crecimiento o rendimiento, ni tampoco se pueden tratar los animales con los antimicrobianos reservados para infecciones humanas.

Una diferencia a la que, sin embargo, no aludieron en sus redes sociales Costa y Von der Leyen, quienes publicaron sendos mensajes idénticos en los que pusieron el acento en la potencialidad que el pacto confiere a los dos bloques.

"El acuerdo UE-Mercosur no fue la línea de meta. Fue el punto de partida", aseguraron Von der Leyen y Costa tras destacar que los Veintisiete y Brasil "miran al mundo con los mismos ojos".

El club comunitario y Brasil creen, según Costa y Von der Leyen, "en la apertura y el progreso a través de la cooperación".

"Desde la energía limpia, hasta la innovación y la acción climática, hay mucho más que podemos lograr juntos", afirmaron, al tiempo que aseguraron que es "bueno saber que podemos contar unos con otros" en este momento "de incertidumbre".

El acuerdo UE-Mercosur es un pacto comercial y de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur que culminó tras más de 25 años de negociaciones, y cuyo objetivo principal es reducir o eliminar de forma gradual la mayor parte de los aranceles entre ambos bloques, abrir más mercado para bienes y servicios y reforzar la relación económica y política entre las dos regiones.