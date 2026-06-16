Más de 36.000 evacuados por fuertes lluvias en la provincia suroriental china de Cantón

Según el cuartel provincial de control de inundaciones, hasta las 18:00 hora local del martes (10.00 GMT), 18 ciudades y 70 distritos o condados habían activado respuestas de emergencia por inundaciones o lluvias torrenciales, con un total acumulado de 36.127 personas trasladadas a zonas seguras.

Las autoridades movilizaron 123 equipos de drenaje, rescate y emergencia, con unos 6.500 efectivos, además de unos 260 equipos de obras de emergencia, más de 12.000 trabajadores y unas 3.500 máquinas de gran tamaño.

El dispositivo incluye también medios aéreos, entre ellos helicópteros y drones, según CCTV.

El Centro Meteorológico Nacional mantuvo este miércoles una alerta naranja por lluvias, la segunda más grave del sistema chino de cuatro colores, ante la previsión de precipitaciones fuertes o torrenciales en las provincias de Cantón, Guangxi (sur), Fujian (sureste), Guizhou (centro) y Yunnan (sur) entre la mañana local del miércoles y la del jueves.

El organismo prevé lluvias especialmente intensas en zonas costeras de Cantón y Guangxi, así como en la municipalidad central de Chongqing, con acumulados locales de hasta 250 a 350 milímetros y episodios de precipitación de corta duración que podrían superar los 90 milímetros por hora, acompañados de tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

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En Cantón, las lluvias han causado crecidas de entre 2 y 5 metros en los principales ríos y de entre 3 y 8 metros en algunos cauces medianos y pequeños, según responsables provinciales citados por CCTV.

Las lluvias coinciden con una fase de precipitaciones intensas que afecta cada año al sur de China en torno a estas fechas y que son conocidas como 'lluvias del barco del dragón', en referencia a la festividad que se celebrará este viernes en todo el país.

China afronta cada verano episodios de lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos, con especial incidencia en el sur y el centro del país durante la temporada de precipitaciones.

En los últimos años, el país sufrió desastres como las inundaciones de Pekín de 2023, con más de 30 muertos, las olas de calor y sequías de 2022, que afectaron al suministro eléctrico en varias zonas, y las lluvias de 2021 en la provincia central de Henan, que dejaron más de 300 fallecidos.