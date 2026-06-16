Matan a un oso que atacó a un turista suizo en Rumanía

La eliminación del animal fue llevada a cabo por agentes de la Dirección Forestal de la comarca de Arges, donde ocurrió el incidente, precisó Romsilva (la administración forestal nacional) sin dar más detalles sobre el estado de salud del turista herido.

Este anuncio tiene lugar una semana después de que la ministra de Medio Ambiente rumana, Diana Buzoianu, se quejara en una rueda de prensa en Bucarest de que las autoridades locales no estaban actuando con suficiente determinación a la hora de sacrificar osos pardos considerados una amenaza en zonas pobladas.

La ministra instó por ello a aplicar con mayor rapidez y eficacia la ley introducida el año pasado que facilita el sacrificio de los plantígrados considerados peligrosos.

Varios ataques recientes a humanos por parte de osas con crías han recrudecido la polémica que divide a la sociedad rumana entre quienes piden una mayor protección para las personas y los que insisten en medidas para preservar la especie.

Tres personas —dos turistas portugueses y una ucraniana— sufrieron heridas de diversa consideración debido a ataques de osos la semana pasada en la citada carretera, situada en los Cárpatos meridionales.

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A finales de mayo ya fue sacrificada una osa que solía adentrarse en zonas habitadas de la ciudad de Brasov (centro del país), mientras que en Busteni, un pueblo de montaña de la comarca de Prahova, una osa y sus tres crías entraron este mes en una vivienda poniendo en peligro la vida de un hombre; el animal fue muerto a tiros y uno de los oseznos sufrió heridas mortales.

Romsilva anunció que los guardabosques han instalado señales de advertencia adicionales y han intensificado las patrullas conjuntas con la Gendarmería Rumana en las zonas de riesgo para reducir la probabilidad de encuentros entre personas y osos.

Por su parte, el viceprimer ministro, Tanczos Barna, ha anunciado su intención de iniciar trámites ante la Comisión Europea para que el oso pardo deje de ser una especie estrictamente protegida.

Según Barna, la legislación vigente en la Unión Europea no permite una respuesta eficaz ante los crecientes ataques de osos, y consideró que en Rumanía, donde se estima que viven en libertad más de 10.000 ejemplares, la situación "ya no se puede tolerar".