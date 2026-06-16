Medios independientes rusos denuncian el asesinato de un artista opositor ruso en Polonia

Según la prensa, que cita fuentes oficiales polacas, el hombre, identificado como Robert Kuzovkov (cuyo nombre artístico era Semion Skrepetski), fue tiroteado el lunes en la localidad de Biala Podlaska, a pocos kilómetros de la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

El artista ruso, de 44 años, vivía desde hace un tiempo en Polonia junto con su mujer y cuatro hijos, informaron medios locales.

Según los últimos datos, la Policía polaca ha detenido a dos personas implicadas en el crimen, pero no al autor material del asesinato y estudia varias versiones sobre lo ocurrido.

El medio ruso Meduza subraya que el artista era autor de varias caricaturas sobre los mandatarios de Rusia y Bielorrusia, pero también criticaba a miembros de la oposición rusa y a las autoridades ucranianas, por lo que fue incluido en la lista de 'enemigos de Ucrania' Mirotvorets.

Tres días antes de su asesinato, el dibujante protagonizó una protesta frente a la embajada rusa en Berlín, donde acudió con un cuadro en el que se podía ver al dirigente soviético Iósif Stalin sujetando en brazos al líder ruso, Vladímir Putin.

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Más tarde, el artista escribió en su canal de Telegram que había recibido varios comentarios negativos tras el acto, incluyendo unas amenazas.