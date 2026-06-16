Nueve muertos y 26 heridos al chocar un tren y un autobús en el sureste de Zimbabue

“Lamentablemente, nueve pasajeros del autobús fallecieron en el acto. Entre ellos se encontraban siete adultos y dos menores”, confirmó a EFE el portavoz de Ferrocarriles Nacionales de Zimbabue, Andrew Kunambura.

“El accidente ocurrió cuando el conductor del autobús no respetó las normas de los pasos a nivel, que exigen detenerse y comprobar si se aproxima algún tren antes de continuar”, aseguró Kunambura.

La Policía de la República de Zimbabue (ZRP) añadió que el autobús, propiedad de la compañía Makuku Bus, se desplazaba desde la ciudad de Chikombedzi cuando fue embestido por el tren en la carretera de Mbizi, en Triangle, en la provincia de Masvingo.

“Nueve personas fallecieron y 26 resultaron heridas”, indicó la ZRP en un comunicado.

Según datos publicados en 2025 por la Agencia Nacional de Estadísticas de Zimbabue, el país africano registró 2.419 fallecimientos y 11.544 heridos en los 59.928 accidentes computados durante ese año.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) situó en 2022 a Zimbabue como el país con la tasa más alta de accidentes de tráfico mortales en el sur de África, e indicó que en esta nación los conductores de autobús y sus pasajeros representan el 50 % de todas las víctimas en las carreteras.