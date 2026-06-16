Nuevos personajes para una aventura en la ciudad en 'Shrek 5', de estreno en junio de 2027

Dentro de un año regresarán el ogro verde junto a su mujer, Fiona, y sus hijos, además de su inseparable asno, pero en el primer avance de la película también se puede ver a una parodia de Olaf, el muñeco de nieve de 'Frozen' o unas divertidas galletas bailarinas.

Asno trata de decir que se van de aventuras por la ciudad mientras Shrek se lo impide una y otra vez. Es la única pista sobre el argumento de esta película, que estaba previsto que se estrenara en junio de este año.

Primero se retrasó a diciembre y, posteriormente, DreamWorks anunció que finalmente llegaría a los cines en el verano de 2027, es decir, diecisiete años después de 'Shrek Forever After' ('Shrek, felices para siempre', 2010).

Será la quinta entrega de estos divertidos personajes, en cuyas historias la música tiene un papel muy importante, y que cuenta además con dos largometrajes derivados, centrados en el personaje del Gato con Botas, al que puso voz Antonio Banderas.

'Shrek 5' está dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn. Vernon formó parte del equipo de dirección de la segunda entrega, así como de otros títulos como 'Madagascar 3' (2012) o 'Monsters vs Aliens' ('Monstruos contra alienígenas', 2009), mientras que Dohrn fue el responsable de la historia de la cuarta y ha dirigido 'Trolls 2' (2020) y 'Trolls 3' (2023).

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Toda la saga del ogro vede ha recaudado más de 2.900 millones de dólares de taquilla y la primera entrega, 'Shrek' (2001), se hizo con el primer Óscar a mejor película de animación.