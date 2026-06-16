Oxfam: La falta de agua y saneamiento podrían ocultar la magnitud real del ébola en la RDC

Solo uno de cada cinco centros médicos en la provincia de Ituri, epicentro del brote, dispone de suficiente agua potable, señaló la organización en un comunicado.

En la localidad minera de Mongbwalo, "solo el 20 % de la población tiene acceso" a agua potable, "apenas el 25 % dispone de infraestructura funcional de saneamiento e higiene" y "muchas familias se ven obligadas a utilizar agua contaminada por residuos químicos procedentes de actividades mineras", precisó.

"El agua, la primera y más importante línea de defensa en cualquier emergencia de salud pública, simplemente no está disponible. Los mineros que trabajan en las zonas cercanas no tienen acceso a baños ni instalaciones para lavarse las manos", lamentó Manel Rebordosa, coordinador de respuesta de la ONG en Ituri.

Estos datos ponen en evidencia "una crisis más amplia en toda la provincia de Ituri: fuentes de agua contaminadas, infraestructura de lavado de manos colapsada y centros de salud que luchan por eliminar de forma segura los residuos infecciosos" y donde muchos trabajadores de primera línea "siguen careciendo de equipos de protección".

Según la ONG humanitaria, la tasa de rastreo de contactos se sitúa actualmente "muy por debajo" del 79 % registrado un mes después de la declaración del brote de ébola que sacudió la misma zona entre 2018 y 2020.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Un mes después del brote de 2018, el personal sanitario lograba tasas de rastreo de contactos en las que casi ocho de cada diez contactos conocidos eran supervisados", recordó Rebordosa, al atribuir la situación actual a "la retirada de la financiación estadounidense para la vigilancia epidemiológica" y "a graves déficits de financiación" en general.

Oxfam Intermón destacó que la financiación humanitaria mundial destinada a la RDC se ha reducido casi un 46 % -de 2.580 millones de dólares en 2024 a 1.400 millones de dólares en 2026-, hasta alcanzar el nivel de cobertura más bajo de la última década.

Estos recortes han obligado a las ONG a reducir los "equipos comunitarios de sensibilización en los que la población confía", lo que alienta la propagación de rumores.

"La gente ahora teme acudir a los centros de salud, que consideran trampas mortales. Las familias recurren a remedios tradicionales, lo que retrasa el tratamiento", advirtió Rebordosa.

En su último boletín sobre la epidemia, las autoridades de la RDC elevaron a 808 los casos confirmados de ébola, incluyendo 192 muertes, y situaron la tasa de seguimiento de los contactos en un 63,1 %.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la salud (OMS).