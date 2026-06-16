Oxfam recrea a líderes del G7 brindando con agua contaminada para protestar por Gaza

La acción de protesta es una de las que organiza la ONG estos días junto al centro donde cientos de periodistas de todo el mundo siguen la cumbre.

Según indicó a EFE Louis-Nicolas Jandeaux, experto humanitario de Oxfam Francia, su objetivo era servir de contraste al clima de optimismo que rodea a la cumbre, debido al acuerdo que se espera que Irán y Estados Unidos formalicen a finales de esta semana en Ginebra.

"Hemos visto que los jefes de Estado se felicitan por el acuerdo, pero vemos que las violaciones de los derechos humanos y los ataques contra la población civil continúan, especialmente en el Líbano, en Gaza y en el Territorio Palestino Ocupado", subrayó.

Una pancarta ante los 'líderes' recordaba que el 82 % de la población gazatí no tiene acceso a agua potable, razón por la cual un gran bidón de agua sucia presidía la mesa del brindis.

El responsable de Oxfam matizó que la organización acoge favorablemente el acuerdo, que "supondrá menos ataques contra civiles en el mundo", pero alertó de que con él se están olvidando las injusticias cometidas contra gazatíes, libaneses y otos civiles en el mundo.

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"Estamos atravesando un período de crisis humanitarias como nunca habíamos visto y, en esta situación, vemos que los países ricos, los líderes del G7 hoy han optado por recortar masivamente su ayuda, cuando esa ayuda está precisamente destinada a asistir a estas poblaciones afectadas", lamentó Jandeaux.