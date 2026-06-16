Pakistán investiga la muerte de una niña australiana por disparos policiales

Según la versión de las autoridades paquistaníes, la familia estaba secuestrada por ladrones armados durante un viaje de vacaciones en Chakwal cuando agentes del Departamento de Control del Crimen (CCD) de Punyab mantuvieron un intercambio de disparos con los sospechosos.

La Policía de Punyab confirmó en un comunicado publicado en X que los secuestradores dispararon primero contra los agentes, lo que desató el enfrentamiento.

"En el caos resultante, el oficial implicado evaluó erróneamente que los sospechosos intentaban huir en el vehículo de las víctimas y disparó su arma", admitió el cuerpo policial, al reconocer que "esta decisión errónea provocó la trágica muerte de Hania y heridas a su padre y a su hermano".

Un oficial de la Policía en Chakwal, que pidió el anonimato, dijo este martes a EFE que el incidente ocurrió alrededor de las 23:00 hora local (18:00 GMT), cuando agentes del CCD perseguían a los ladrones.

El caso, ocurrido en la ciudad de Chakwal, al sur de Islamabad, provocó peticiones de justicia tanto en Pakistán como en Australia, donde el primer ministro Anthony Albanese pidió que las circunstancias sean examinadas de forma transparente.

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"Estas circunstancias tienen que ser examinadas de forma transparente para que todo el mundo pueda saber lo ocurrido; la familia, lo más importante, pero también los demás", declaró Albanese ante periodistas en Camberra, al subrayar que "Australia espera que haya una investigación adecuada".

El padre de la menor, Adeel Ahmed, y su hermano, sobrevivieron y se recuperan de las heridas sufridas, mientras que la madre resultó ilesa, precisaron las autoridades.

La familia residía en la ciudad australiana de Perth y se encontraba de vacaciones en Pakistán cuando ocurrió el incidente.

El caso ha puesto bajo escrutinio al CCD, una unidad especializada de la Policía de Punyab creada en abril de 2025 para combatir el crimen organizado con autoridad ampliada y capacidad de respuesta rápida, pero cuestionada por organizaciones de derechos humanos por el elevado número de muertes en presuntos enfrentamientos policiales.

La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) ha denunciado un fuerte aumento de las muertes en supuestos enfrentamientos desde la creación del CCD y ha pedido investigaciones independientes sobre sus operaciones.

Según datos recopilados por la HRCP, la provincia de Punyab ha registrado cientos de presuntos enfrentamientos desde que se formó la unidad, con centenares de muertos en 2025, una cifra superior a la de cualquier otra región del país.