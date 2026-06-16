Petrolera Tatneft impone restricciones de servicio a su red de gasolineras en toda Rusia

"Actualmente, se han introducido restricciones en toda la red de gasolineras de Tatneft", aseguran desde la compañía, citada por la agencia Interfax.

Además de las restricciones limitando la venta de gasolina y gasóleo, la empresa comunicó que únicamente aceptan pagos en efectivo.

Medios locales afirman que las gasolineras de Tatneft en la región de Cheliábinsk, en los Urales, limitan la venta de gasolina a turismos a 30 litros y la de diésel a 60. Los camiones, mientras tanto, pueden adquirir hasta 300 litros de diésel.

Residentes de las regiones de Samara, Nizhni Nóvgorod, Kazán, Chuvashia y Uliánovsk denunciaron restricciones en la venta de hidrocarburos de la empresa ya el domingo.

La crisis de abastecimiento de combustible comenzó a finales de mayo, en medio de ataques de drones contra refinerías, depósitos, terminales portuarias y la red de transporte, dificultando así la logística.

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Hoy mismo las autoridades de la región de Jabárovsk, en el Lejano Oriente ruso, anunciaron restricciones de servicio en algunas de sus gasolineras.

Particularmente grave es la situación en la anexionada península de Crimea, donde las fuerzas ucranianas golpean la red de transporte que conecta el territorio con Rusia.