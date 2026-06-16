Presidente libanés llama a consolidar la unidad nacional tras el acuerdo de tregua en Irán

"Hoy, más que nunca, estamos llamados como modelo único y ejemplar a consolidar la unidad nacional, a unirnos en torno a las instituciones estatales y a fortalecer nuestra solidaridad humana y nacional para afrontar los peligros que nos rodean", dijo el jefe del Estado libanés en un mensaje institucional con motivo del Año Nuevo islámico, que comienza hoy.

Asimismo, advirtió que su felicitación llega en un momento en el que es necesario "preservar la soberanía, la seguridad y la estabilidad del Líbano".

Aoun también quiso reiterar su deseo por el fin del "sufrimiento del pueblo libanés y la liberación del territorio ocupado por Israel".

Estas declaraciones se producen tras el anuncio de acuerdo entre EE.UU. y la República Islámica de poner fin a la guerra que comenzó a finales de febrero de este año.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá felicitó ayer, lunes, a Irán por el acuerdo alcanzado con EE.UU., el cual calificó de "gran logro", agradeciendo a Teherán su insistencia en la inclusión del Líbano en el memorando.

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A pesar de las declaraciones de Hizbulá, un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a la prensa bajo condición de anonimato que la retirada de las tropas israelíes del Líbano no es una condición incluida en el memorando entre Washington y Teherán.

Desde el inicio de las hostilidades entre Israel y Hizbulá el pasado 2 de marzo, en el marco de la guerra lanzada contra Irán, han muerto alrededor de 3.800 personas solo en el Líbano por los ataques israelíes, que además han obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.